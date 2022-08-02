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الاحتلال الأمريكي يطلق منطاداً تجسسياً في أجواء الحسكة

الاحتلال الأمريكي يطلق منطاداً تجسسياً في أجواء الحسكة
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوات الاحتلال الأمريكي منطاداً حرارياً في أجواء ريف الحسكة لتنفيذ أعمال تجسسية لتأمين قواعدها غير الشرعية في الجزيرة وتأمين الأرتال العسكرية التي تستخدمها لتعزيز تلك القواعد وسرقة الثروات السورية.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية من ريف اليعربية لـسانا بأن قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت منطاداً حرارياً على مسار دائري انطلاقاً من منطقة خراب الجير التي تضم قاعدة للاحتلال وتمت مشاهدته يسير بشكل دائري من جهة الشمال للغرب واتجه بعدها جنوباً عائداً للمطار العسكري في خراب الجير مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن إقدام الاحتلال الأمريكي على توسيع أعماله وأدواته التجسسية يأتي بعد تصاعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعده المنتشرة في الجزيرة السورية في الآونة الأخيرة ولزيادة التوتر في المنطقة وتكريس حالة عدم الاستقرار فيها وذلك بالتنسيق بين الاحتلال و“قسد” المرتبطة به.

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