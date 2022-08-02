الكويت .. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

العالم- الكويت

وكانولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر امس الإثنين، مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فإنه بموجب المرسوم، تتألف الحكومة الجديدة من 12 وزيرا.

والإثنين الماضي، أصدر ولي العهد الكويتي، مرسوما أميريا بتعيين أحمد النواف، رئيساً للوزراء، وهو نجل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي 5 أبريل/ نيسان الماضي استقالت حكومة صباح الخالد الحمد، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا.

وفي 10 مايو/أيار الماضي قبل ولي العهد، مشعل الأحمد، استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال.

ووفق رصد للأناضول، منذ عام 1985، استقالت 11 حكومة، فضلا عن استقالة وإعفاء 16 وزيرا، جراء 128 استجوابا برلمانيا.

وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، حل ولي العهد الكويتي مجلس الأمة (البرلمان) ودعا إلى انتخابات عامة.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية في الكويت، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية.

في المقابل، تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفضوا تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/نيسان الماضي دون تسمية أخرى.