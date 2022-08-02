بالفيديو.. العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش في منبج

العالم - سوریا

وأظهرت مشاهد وثقت لحظات الكشف عن المقبرة الجماعية بقايا الهياكل العظمية لجثث، بعضها مكبل الأيدي وأخرى تعرضت لطلق ناري في الرأس، بينما قالت مصادر إن العدد الذي كُشف عنه في المقبرة وصل إلى 29 شخصاً على الأقل بينهم إمرأة وطفلان.

وعُثر على المقبرة خلال قيام مجموعة عمال بأعمال حفر هندسية لصيانة شبكة الصرف الصحي قرب فندق منبج وسط مدينة منبج، الذي كان سجناً لتنظيم داعش الارهابی في الفترة الزمنية التي سيطر خلالها على المدينة.

وفي كانون الثاني/يناير 2014 سيطر تنظيم داعش الارهابی على مدينة منبج إلى أن تم دحره من المدينة بشكل كامل في آب /اغسطس من العام 2016.