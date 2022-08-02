العراق: بارزاني يجدد دعوته لحوار الفرقاء في اربيل داعما مبادرة الكاظمي

العالم - العراق

وقال البارزاني، في تغريدة عبر تويتر، إنه "في الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي اخوي شامل في اربيل، نؤكد دعمنا لدعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي للحوار بين الاطراف السياسية العراقية لإجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معًا للوصول بالوطن الى بر الامان".

واضاف، أن "العراق بحاجة الى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذه".

هذا واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين الى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها.