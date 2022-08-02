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'وزير الصدر' يدعو إلى إخلاء مبنى البرلمان العراقي والاعتصام بمحيطه

'وزير الصدر' يدعو إلى إخلاء مبنى البرلمان العراقي والاعتصام بمحيطه
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر، ندعو إلى إخلاء مبنى البرلمان والاعتصام في محيطه بمدة أقصاها 72 ساعة.

العالم - العراق

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