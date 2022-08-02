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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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متحدث باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابول
شبكة الاعلام العراقي: رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي ويجدد الدعوة لحوار عراقي في أربيل
شبكة الاعلام العراقي: وزير السيد مقتدى الصدر يوجه بإخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة
رويترز: المدعي العام اللبناني يسمح لسفينة راسية في لبنان تتهمها أوكرانيا بنقل طحين وشعير مسروقين بالإبحار لعدم وجود مخالفات جنائية
مصادر عراقية: المتظاهرون يغلقون الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ويقصرون الدخول اليها على الصحافيين
وکالة الأنباء الکويتية: صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
محمد عبدالسلام: لقاءات الوفد العماني ناقشت الهدنة الإنسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن
رئيس الفريق الوطني اليمني محمد عبدالسلام: لقاءات الوفد العماني كانت مع السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام يعلن أن وفد سلطنة عمان أنهى زيارته إلى صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة
رئيس الفريق الوطني المفاوض في اليمن محمد عبدالسلام: لقاءات الوفد العماني تركزت حول مسار الهدنة والمرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب ورفع الحصار
'وزير الصدر' يدعو إلى إخلاء مبنى البرلمان العراقي والاعتصام بمحيطه
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
قال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر، ندعو إلى إخلاء مبنى البرلمان والاعتصام في محيطه بمدة أقصاها 72 ساعة.
العالم - العراق
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
زعيم التيار الصدري
السيد مقتدى الصدر
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كيف تشاهد العالم
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.