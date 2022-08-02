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رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام يعلن أن وفد سلطنة عمان أنهى زيارته إلى صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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