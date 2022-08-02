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إرتفاع ترانزيت السلع عبر إيران بنسبة 31% خلال أربعة أشهر

إرتفاع ترانزيت السلع عبر إيران بنسبة 31% خلال أربعة أشهر
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، أن ترانزيت السلع عبر البلاد سجل ارتفاعا بنسبة 31 بالمئة من 21 مارس حتى 22 يوليو 2022.

العالم – إيران

وأعلن لطيفي في تصريح صحفي ترانزيت 4 ملايين و921 ألف طن من البضائع الخارجية عبر المعابر الإيرانية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (21 مارس حتى 22 يوليو 2022) ما يشير إلى نمو بنسبة 31 في المئة مقارنة بالعام المنصرم.
وأضاف أن جمرك منطقة شهيد رجائي الخاصة بمحافظة هرمزكان، احتل المركز الأولى بترانزيت 1.727 ألف طن من البضائع الخارجية (زيادة 44.5٪ مقارنة بالعام الماضي) فيما احتل المركزين الثاني والثالث على التوالي جمرك برويزخان بمحافظة كرمانشاه، بترانزيت 582 ألف طن من البضائع الخارجية وجمرك باشماق في محافظة كردستان بترانزيت 448 ألف طن.
وقال لطيفي: إن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف الاقتصادية التي أمر بها سماحة قائد الثورة الإسلامية، منها زيادة طاقة الترانزيت إلى نحو 50 مليون طن سنويا.

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