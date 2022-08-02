روسيا تعلق على تنفيذ "صفقة الحبوب" مع أوكرانيا

العالم - روسيا

وتتوقع روسيا في الوقت ذاته أن تفي كييف بالتزاماتها لضمان سلامة السفن في موانئ البحر الأسود والمياه الإقليمية لأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا ـ في تصريح أوردته أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ "إنه من الضرورة أن تعمل الدول الغربية على إزالة كافة العقبات المادية واللوجستية التي تسببها العقوبات ضد روسيا من أجل حل مشكلة الغذاء حول العالم".

وحذرت المسؤولة الروسية، الغرب من مغبة عدم الوفاء بالجزء الثاني من صفقة الحبوب"، قائلة: "إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها هي ذات طبيعة مرتبطة ببعضها البعض، لذلك نحذر من عواقب محاولات التسويف أو عدم الوفاء بالجزء الثاني من حزمة الاتفاقات التي قد تحرم العالم من عشرات الملايين من أطنان الحبوب الروسية".

وغادرت أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن عبر البحر الأسود، صباح أمس الاثنين.

وأظهر موقع "مارين ترافيك" لتتبع الملاحة البحرية عبر الأقمار الصناعية أن السفينة "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، وتحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة، تتحرك من ميناء أوديسا.

وجاءت اتفاقية "ممر الحبوب" بعد جهود للمساعدة على تخفيف أزمة السلع العالمية، وستبحر السفن عبر ممر آمن في البحر الأسود، وتمر عبر مضيق البوسفور للوصول إلى الأسواق العالمية.