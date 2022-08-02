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شبكة الاعلام العراقي: رئيس منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني يعلن دعمه لمبادرة الكاظمي ويجدد الدعوة لحوار عراقي في أربيل

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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