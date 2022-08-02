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متحدث باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابول

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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