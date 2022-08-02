إيران ... الفيضانات الأخيرة أدت إلى سقوط 76 ضحية وفقد 16 آخرين

العالم – إيران

وقال نامي خلال لقائه مع محافظ جهارمحال وبختياري (غرب) صباح اليوم: إن "الأمطار الأخيرة تسببت في إلحاق أضرار في 136 مدينة و 958 ناحية و 133 قضاء و 1344 قرية في البلاد".

وتابع رئيس منظمة إدارة الأزمات في البلاد: "حتى الليلة الماضية، خلفت الفيضانات 76 قتيلاً و 16 مفقودًا و 36 جريحًا في البلاد".

وقال: "إن سياستنا هي أن يتم تقييم جميع الأضرار في مختلف قطاعات الزراعة والطرق والإسكان من قبل الخبراء المعنيين ودفع التعويضات للمواطنين المتضررين".

وقال رئيس منظمة إدارة الأزمات بالبلاد: "ينبغي على المسؤولين في المحافظات أن يطلبوا توفير المعدات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عند وقوع السيول، ليتم العمل على توفيرها".