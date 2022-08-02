الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران ... الفيضانات الأخيرة أدت إلى سقوط 76 ضحية وفقد 16 آخرين

إيران ... الفيضانات الأخيرة أدت إلى سقوط 76 ضحية وفقد 16 آخرين
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد حسن نامي أن "السيول الأخيرة التي اجتاحت البلاد إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة أودت بحياة 76 شخصا فيما بات 16 شخصا في عداد المفقودين، وألحقت أضرار في الكثير من المدن والقرى".

العالم – إيران

وقال نامي خلال لقائه مع محافظ جهارمحال وبختياري (غرب) صباح اليوم: إن "الأمطار الأخيرة تسببت في إلحاق أضرار في 136 مدينة و 958 ناحية و 133 قضاء و 1344 قرية في البلاد".

وتابع رئيس منظمة إدارة الأزمات في البلاد: "حتى الليلة الماضية، خلفت الفيضانات 76 قتيلاً و 16 مفقودًا و 36 جريحًا في البلاد".

وقال: "إن سياستنا هي أن يتم تقييم جميع الأضرار في مختلف قطاعات الزراعة والطرق والإسكان من قبل الخبراء المعنيين ودفع التعويضات للمواطنين المتضررين".

وقال رئيس منظمة إدارة الأزمات بالبلاد: "ينبغي على المسؤولين في المحافظات أن يطلبوا توفير المعدات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عند وقوع السيول، ليتم العمل على توفيرها".

تصنيف :

روابط ذات صلة

وفاة سبعة سياح عراقيين جراء الفيضانات شمال شرقي إيران

ايران.. السلطات الثلاث تدعو الى حشد الامكانيات لإغاثة منكوبي السيول

بالصور.. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بالمحافظات الإيرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"غازبروم" تخيّر أوروبا بين الغاز الروسي والشتاء القاسي

مصر تزيد أسعار المترو والقطارات 25% نهاية أغسطس

الصحة الإيرانية تسجل 74 وفاة جديدة بكورونا

طهران: على بريطانيا وفرنسا الضغط على حليفهما للتوصل إلى اتفاق مستدام

الكرملين: زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان "استفزاز صرف"

1100 منتج في مختلف المجالات الصناعية ايران.. افتتاح معرض القدرات الاقتصادية والانتاجية لوزارة الدفاع