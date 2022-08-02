حماس: الحي الاستيطاني غرب جنين عدوان صهيوني جديد

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: إنَّ "سرقة الاحتلال لنحو 87 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتصديقه على مخطط لإقامة حيّ استيطاني على الأراضي الفلسطينية في بلدتي يعبد وعانين بمحافظة جنين، هو عدوانٌ صهيونيٌّ جديد".

وأضاف أن "ذلك استمرار لجرائم الاحتلال الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين التي يحاصرها جدار الفصل العنصري".

وجدد "تأكيد حماس أنَّ هذه السياسة الاستيطانية التي تمارسها حكومات الاحتلال المتطرّفة، هي جرائم موصوفة تمثّل انتهاكاً واستهتاراً بكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي الوقت ذاته، لن تمنح هذا الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية".

وأكد قاسم أن" شعبنا سيواصل تمسّكه بأرضه وحقوقه، ومواجهة مخططاته ومشاريعه بكل الوسائل، حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا."

وكان معهد الأبحاث التطبيقية -أريج-، كشف الثلاثاء، عن أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدقت على مخطط استيطاني جديد لإقامة حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة "تل مناشيه" على الأراضي الفلسطينية التي تتبع كل من بلدتي يعبد وعانين في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة".

وأوضح المعهد أن "المخطط يقضي بالاستيلاء على 87 دونماً لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة في الحي الجديد في الحوض رقم 2 من أراضي يعبد، والحوض رقم 6 من أراضي قرية عانين في المنطقة المعروفة بخلة صلاح".