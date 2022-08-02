ايران.. افتتاح معرض القدرات الاقتصادية والانتاجية لوزارة الدفاع

العالم - خاص بالعالم

تدار البلاد بتقسيم المهام، لكن ذلك لا يعني انه لا وجود للتعاون وقت الازمات.. لا يختلف اثنان ان ايران تواجه حربا اقتصادية شرسة تشنها الولايات المتحدة، وفي مواجهة هذه الحرب الاقتصادية تتظافر الجهود ايرانيا للتقليل من آثار هذه الحرب.

انه معرض لقدرات وزارة الدفاع الايرانية في الانتاج والاقتصاد المعرفي.

وقال وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني في كلمة له بالمعرض: مهام وزارة الدفاع هي تعزيز القدرات الدفاعية والى جانب ذلك يمكنها المساهمة في الرقي بمستوى باقي صنوف الصناعات في البلاد ومنها ما نشاهده اليوم في هذا المعرض.

يضم هذا المعرض قطاعات النقل بمختلف اشكالها؛ البرية والبحرية والجوية، الى جانب منتجات في الصحة والسلامة والمعدات الغذائية وصولا الى الطاقة من النفط والغاز والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحيتية السيبرانية والمدنية، ناهيك عن المواد البتروكيمياوية والامن الغذائي والزراعة والاجهزة المنزلية.

وقال مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتكنولوجية، سورنا ستاري: التقنيات التي تستخدم في وزارة الدفاع الايرانية تتألف من نوعين؛ الاول ينحصر في المجال الدفاعي والثاني يمكن استخدامه في المجالات المجنية لا سيما في القطاعات الاقتصادية.

تشمل الانجازات المعروضة في هذا المعرض 1100 منتج في مختلف المجالات.