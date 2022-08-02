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قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء سلامي: الحظر احد النقاط المركزية لهجوم العدو وهو يهدف لشل المجتمعات الاسلامية لكنه اخفق في تحقيقه

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

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