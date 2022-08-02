شاهد: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل إلى تايوان

العالم - الاميركيتان

وأفاد موقع Flightradar لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دخلت مجال تايوان الجوي وهبطت في تايبيه.

وبحسب موقع Flightradar24، فإن طائرة بوينج "C-40C"، التي أقلعت يوم الاثنين من كوالالمبور، طارت إلى جزيرة تايوان، وهبطت في العاصمة التايوانية تايبيه.

وأعلن مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه، اليوم الثلاثاء، أن بيلوسي هبطت فيه.

واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان.