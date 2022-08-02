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متحدث الخارجية الايرانية تعليقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي لتايوان: احترام سيادة الدول هو احد المبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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