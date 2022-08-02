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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الجيش الصيني يعلن انه سيجري مناورات عسكرية في ست مناطق محيطة بتايوان اعتبارا من يوم الخميس وحتى الأحد المقبل
الخارجية الصينية ردا على زيارة بيلوسي لتايوان: على اميركا ان تتحمل عواقب هذه الزيارة
المتحدث باسم الخارجية الصينية يدين بشدة زيارة بيلوسي إلى تايوان مؤكدا ان هذه الزيارة استفزاز سياسي كبير
بيلوسي: تضامن امريكا مع تايوان اصبح اكثر اهمية من قبل في الوقت الذي يختار فيه العالم بين الاستبداد والديمقراطية
وزارة الدفاع الصينية: سنبدأ عمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة بيلوسي الى تايوان
البيت الأبيض: زيارة بيلوسي إلى تايوان ليس فيها تهديد لسيادة الصين ولن تخيفنا تهديداتها
الخارجية الصينية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز سياسي ورد فعلنا سيكون مبررا
بيلوسي: زيارتي إلى تايوان لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن الجزيرة
بيلوسي: زيارتي إلى تايوان لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن الجزيرة
الخارجية الصينية: الزيارة الأميركية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان
بيلوسي: زيارتي إلى تايوان لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن الجزيرة
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش
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