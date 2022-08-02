الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الدفاع الصينية: سنبدأ عمليات عسكرية محددة لمواجهة زيارة بيلوسي الى تايوان

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التداعيات التي قد تنجم عن زيارة بيلوسي لتايوان

الخارجية الصينية تعقيبا على زيارة بيلوسي: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين

"الترويكا" ترحب بتأكيد مسؤولي السودان سعيهم تشكيل حكومة مدنية

"طقوس غريبة" في الجامع الأموي .. والأوقاف السورية توضح

وزارة الدفاع الصينية: مناورات عسكرية تحيط بتايوان من جميع الجهات

تنظيم 4 معارض إيرانية في قطر قريبا