"حماس": استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة جرائم بحق الإنسانية

العالم- فلسطين

وأكد المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن "تلك الإجراءات تحوّل أكثر من مليوني فلسطيني رهينة بيد الاحتلال، خاصة المرضى من النساء والأطفال ومرضى السرطان، الذين يحتاجون إلى العلاج المستمر في مستشفيات الضفة والقدس".

وحمّل "برهوم" حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه المعاناة، معبرا عن "بالغ أسفه واستهجانه للصَّمت والتقاعس الدولي أمام هذه الانتهاكات التي يتعرّض لها سكّان القطاع، الذين لن يطول صمتهم" وفق قوله.

وشدد الناطق باسم "حماس"، أنه "لم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع الخطير"، داعياً إلى "تحرّك عاجل وفاعل، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، لكسر الحصار عن قطاع غزَّة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب الإسرائيلية".

وأغلق الاحتلال، منذ صباح اليوم الثلاثاء، معبري كرم أبو سالم وإيرز في وجه الأشخاص والبضائع؛ بحجة التخوفات الأمنية، على إثر اعتقال قوات الاحتلال القيادي في الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية بسام السعدي الليلة الماضية.