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تعديل على مكان الاعتصام المفتوح لانصار التيار الصدري

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

بغداد (العالم) ‏02‏/08‏/2022 - أمر التيار الصدري أنصاره بإخلاء القاعة العامة للبرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والاعتصام في أروقته وذلك بعد حريق، لم تتضح أسبابه بعد، اندلع في دار الضيافة في البرلمان. يتزامن ذلك مع استمرار الوساطات لإيجاد حل سياسي للازمة بين التيار والاطار التنسيقي.

العالم - خاص بالعالم

تعديل على مكان الاعتصام المفتوح لانصار التيار الصدري في البرلمان العراقي اعلن عنه مدير مكتب السيد مقتدى الصدر ويقضي بإخلاء القاعة العامة للبرلمان فقط والبقاء في الاروقة والاماكن الاخرى داخله، وذلك بعد ان اعلن سابقا عن اخلاء المبنى والاعتصام في محيطه.

وكان "وزير" السيد الصدر، صالح محمد العراقي، كتب في منشور له على فيسبوك أنه بعد تحرير مجلس النواب وتحوله الى مجلس للشعب سيتم إخلاء مبنى البرلمان وتحول الإعتصام أمامه وحوله ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة.

كذلك اعطى "العراقي" توجيهات اخرى بشأن الاعتصام وتنظيمه وإقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.

وتأتي أوامر التيار الصدري هذه بعد أن أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، السيطرة على حريق اندلع في مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء وسط بغداد. وقالت المديرية إن حريقا اندلع في دار الضيافة بمجلس النواب وإن فرقها تمكنت من السيطرة عليه.

وأغلق المعتصمون، الدائرة الإعلامية لمجلس النواب لغرض "أمور تنظيمية" ومنعوا الدخول لها إلا للصحفيين.

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر في الشارع العراقي بين متظاهري الاطار التنسيقي والتيار الصدري الذي يرفض تسمية الاطار لمحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة. الا ان هذه التوتر بقي ضمن الاطار والضوابط وسط مساع ووساطات لحل الازمة بالحوار والاجراءات السياسية.

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