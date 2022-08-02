الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تمديد الهدنة شهرين إضافيين في اليمن

تمديد الهدنة شهرين إضافيين في اليمن
الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت الأمم المتحدة الیوم الثلاثاء "ان أطراف الازمة في اليمن توافق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين".

العالم- اليمن

وقالت رويترز نقلا عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ان أطراف الازمة في اليمن توافق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

واوضح غروندبرغ: ان تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق موسع.

وتابع : سوف أكثف جهودي مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم ، قائلا: ان مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة.

واضاف: سأكثف انخراطي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها الى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود.

روابط ذات صلة

المشاط : جاهزن لافشال رهانات قوى العدوان

سريع: إذا أراد العدوان السلام قدمنا ما فيه كفاية.. وإذا أراد الحرب جاهزون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هيئة الانتخابات بتونس تؤكد سلامة نتائج الاستفتاء والقضاة يستعدون لتصعيد جديد

بالفيديو.. آخر المستجدات حول إغاثة المتضررين والمناطق المتضررة جراء السيول في إيران

"قضاة تونس" يستعدون للتصعيد ضد قرارات سعيّد من جديد

استشهاد طفل يمني وإصابة آخر بقصف لطيران العدوان في الضالع

حزب جزائري يعلن استعداده للمساهمة بإنهاء الأزمة مع المغرب، لكن بشرط!

سبع عادات بسيطة تقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية