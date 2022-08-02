تمديد الهدنة شهرين إضافيين في اليمن

العالم- اليمن

وقالت رويترز نقلا عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ان أطراف الازمة في اليمن توافق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

واوضح غروندبرغ: ان تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق موسع.

وتابع : سوف أكثف جهودي مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم ، قائلا: ان مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة.

واضاف: سأكثف انخراطي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها الى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود.