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رويترز عن الأمم المتحدة: الأطراف في اليمن توافق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين

الثلاثاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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