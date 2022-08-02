رئيسة تايوان تجتمع مع بيلوسي غدا

العالم - اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الثلاثاء، أن الرئيسة ستقيم أيضا مأدبة غداء لبيلوسي والوفد المرافق لها، وفقا لبيان صادر على الرئاسة في تايوان.

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تايوان، رغم تحذيرات شديدة من الصين من مغبة الزيارة.

وهبطت طائرة بيلوسي في مطار تايبيه سونغشان في الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش قادمة من ماليزيا.

وكان في استقبال المسؤولة الأمريكية وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، في مطار العاصمة تايبيه سونغشان.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول في هذا المنصب لتايوان منذ 25 عاما.

وستنزل بيلوسي والوفد المرافق لها من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين في فندقين تم حجزه لهم.