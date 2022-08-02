آخر المستجدات حول إغاثة المتضررين والمناطق المتضررة جراء السيول في إيران

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم ببرنامج"من إيران"، أشار ولي بور الى أن ان عشرات المدن ومئات القرى كانت قد تضررت جراء الفيضانات العارمة التي كانت نتيجة موجة من الأمطار الموسمية الصيفية والكثير من فرق الاغاثة تحركت باتجاه المناطق المنكوبة جراء السيول ولا زالت فرق الاغاثة تبحث عن المفقودين.

واعتبارا من يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من تموز يوليو الماضي ومع وصول منخفض جوي محمل بأمطار صيفية موسمية إلى إيران تم إصدار تحذير من مستوى اللون الأحمر من قبل منظمة الأرصاد الجوية في مختلف المحافظات، بما في ذلك هرمزغان وسيستان وبلوشستان وفارس، فيما تم وضع مختلف الفرق الإغاثية في حالة تأهب قصوى.

كما تم إنشاء مقار للأزمات في جميع المدن والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية التامة لمواجهة الأزمة. كما أوعز الرئيس الإيراني ومنذ بداية الأزمة بإستخدام مختلف المرافق والإمكانيات المتاحة لعمليات الإنقاذ.

وكان قد أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد حسن نامي أن "السيول الأخيرة التي اجتاحت البلاد إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة أودت بحياة 76 شخصا فيما بات 16 شخصا في عداد المفقودين، وألحقت أضرار في الكثير من المدن والقرى".

وقال نامي خلال لقائه مع محافظ جهارمحال وبختياري (غرب) صباح اليوم: إن "الأمطار الأخيرة تسببت في إلحاق أضرار في 136 مدينة و 958 ناحية و 133 قضاء و 1344 قرية في البلاد".

وتابع رئيس منظمة إدارة الأزمات في البلاد: "حتى الليلة الماضية، خلفت الفيضانات 76 قتيلاً و 16 مفقودًا و 36 جريحًا في البلاد".

وقال: "إن سياستنا هي أن يتم تقييم جميع الأضرار في مختلف قطاعات الزراعة والطرق والإسكان من قبل الخبراء المعنيين ودفع التعويضات للمواطنين المتضررين".

وقال رئيس منظمة إدارة الأزمات بالبلاد: "ينبغي على المسؤولين في المحافظات أن يطلبوا توفير المعدات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عند وقوع السيول، ليتم العمل على توفيرها".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...