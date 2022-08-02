الكيان الاسرائيلي يتخذ عدة اجراءات خوفا من رد المقاومة على اعتقال السعدي

العالم - خاص بالعالم

كلصوص الليل تسللوا الى مخيم جنين لاعتقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي، اطلقوا عليه الرصاص واعتدوا على زوجته وصهره واعتقلوه بعد ان لطخوا بيته بالدماء.

على الفور جاء الرد من غزة، فأعلنت سرايا القدس النفير العام في صفوفها.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: محمد شلح، لقناة العالم: نحمل المسؤولية الكاملة لهذا الاحتلال الصهيوني عن هذه الجريمة، وحتما ان الجهاد الاسلامي لن يسكت عن هذه الجريمة ولكن هذا منوط بسرايا القدس متى سيكون الرد على هذه العملية الاجرامية، وخاصة ان سرايا القدس قد قالت كلمة في تصريح مقتضب واعلنت الاستنفار والجهوزية الكاملة.

وبعد تهديد السرايا استيقظ قطاع غزة على سلسة اجراءات امنية مشددة خشيةً من صواريخ المقاومة، فأغلق الاحتلال الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، كما أغلق شاطئ زكيم وأوقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وأغلق معبر إيريز ليمنع دخول العمال واهالي الاسرى.

الاحتلال سرب صورا من غرف التحقيق للشيخ بسام ليثبت انه على قيد الحياة، لكن سرايا القدس أعلنت ان وحدتها الصاروخية لا زالت في حالة استنفار لاسيما بعد مشاهد الاعتقال القاسية لشيخ المقاومة.