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رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي تقول ان وفدها جاء لتايوان ليوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

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