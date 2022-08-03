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موسكو: سنسمح باستخدام الأسلحة النووية للرد فقط

موسكو: سنسمح باستخدام الأسلحة النووية للرد فقط
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

 قال "ألكسندر تروفيموف"، ممثل الوفد الروسي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إن بلاده ستسمح فقط باستخدام الأسلحة النووية؛ ردا على هجوم بمثل هذه الأسلحة.

العالم - روسيا

وأضاف "تروفيموف" أن التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا "غير واقعية ومرفوضة تماما"، مشيرا إلى أنها لا تستبعد أن تستخدم أطراف أخرى هذه الأسلحة، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وقال: "نرفض بحزم التكهنات التي لا أساس لها من الصحة وغير الواقعية والمرفوضة تماما بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية ولاسيما في أوكرانيا"، مضيفا: "لا نستبعد أن يتم ذلك عن قصد (من قبل أطراف أخرى) من أجل إثارة الهيستيريا المعادية لروسيا".

وأشار إلى أن العقيدة الروسية معروفة وواضحة للغاية، حيث إن موسكو "تسمح باستخدام الأسلحة النووية فقط ردا على عدوان باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو ردا على عدوان باستخدام الأسلحة النووية ضدها".

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