محمد عبدالسلام: نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات

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وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر: بجهود الأشقاء في سلطنة عمان والتي أتاحت الفرصة لتمديد الهدنة نجدد التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء وإنهاء الحصار.

وأضاف محمد عبدالسلام أن القضايا الإنسانية هي حقوق طبيعية للشعب اليمني، ومعالجتها عاجلا ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثباتا.

وقد أعلن الممثل الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ مساء الثلاثاء، أنه تم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها.

وقال الممثل الأممي في بيان له ” إنه سيكثف جهوده مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم.”

وأضاف أن مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة، مؤكدا أنه سيكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها الى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود.