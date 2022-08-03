السلطات الليبية: حريق 'بنت بية' سببه استخدام المواطنين بطارية كهربائية لتفريغ الوقود

العالم - ليبيا

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن تقرير المباحث الجنائية الليبية فرع الجنوبية أن المواطنين الذين تجمعوا لتعبئة براميل الوقود من الصهريج المتعطل على ناصية الطريق قد استعانوا ببطارية سيارة قوة "70 أمبير" لتشغيل المضخة بديلا عن الكهرباء لعدم توفرها في تلك المنطقة شبه النائية.

وأشار التقرير إلى أن الشاحنة التي كانت تجر الصهريج كانت مفصولة عنه تماما قبل اندلاع الحريق وأن العطل اضطر بالسائق لفصل الشاحنة عن الصهريج تحسبا لأي طارئ، مضيفا أن المواطنين بدأوا بالتوافد للتزود بالوقود من الصهريج بحسب شهود عيان وأن الانفجار حدث نتيجة الشرارة المنبعثة من البطارية.

كما ذكر التقرير بحسب بيان مكتب المباحث الجنائية الليبية أن 9 مواطنين لقوا مصرعهم نتيجة الانفجار فيما تعرض 70 آخرين إلى الإصابة بحروق جسيمة متفاوتة واحتراق 11 سيارة من سيارات المواطنين الذين تواجدوا في ذلك التوقيت.

وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب "فتحي باشاغا" وجه نائبه ووزراء الصحة والداخلية والطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات وسرعة إسعاف المصابين نتيجة انفجار شاحنة الوقود، وشدد على فتح تحقيق عاجل في الانفجار، ودعم مركز سبها الطبي بالمعدات اللازمة، كما أعرب عن تعازيه لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء للمصابين.