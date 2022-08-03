هل تهيأت الأرضية للحوار بعد ترك المعتصمين قاعة البرلمان؟

العالم - خاص بالعالم

وقال المحلل السياسي محمد الساعدي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الانتخابات البرلمانية في العراق افرزت خارطتي طريق في البيت الشيعي، تمثلت بخارطة التيار الصدري وخارطة الاطار التنسيقي.

وإعتبر الساعدي، التظاهرات الأخيرة في العراق سواء من دخلوا المنطقة الخضراء واعتصمو في البرلمان، أو من تظاهرو خلف اسوار المنطقة الخضراء، بأنها انعكاس لرؤية أطياف الشعب العراقي.

ورأى المحلل السياسي، أن خروج المعصمين من البرلمان العراقي تلبية لدعوة السيد مقتدى الصدر، وقبول الاطار التنسيقي لكل الدعوات التي طرحت من أجل الحوار منها دعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هيئة الارضية الخصبة من أجل الذهاب الى طاولة الحوار لإيجاد مشتركات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج من الإنسداد السياسي من خلال تشكيل حكومة ترضي الطرفين.

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