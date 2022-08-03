السعودية..السجن 17 عاما لتركي بن عبدالله نجل الملك السابق

العالم-السعودية

وجاء ذلك بحسب ما أفادت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، في خبر عاجل لها.

وفي التفاصيل كشفت المنظمة بحسب ما رصدت (وطن)، أن المحكمة العامة في المملكة، حكمت على الأمير تركي بن عبدالله، بالسجن 17 عاما.

هذا ولم تكشف المنظمة أي تفاصيل أخرى بشأن محاكمة نجل الملك الراحل عبدالله، والمختفي عن الأنظار في معتقلات السعودية منذ العام 2017.

ويشار إلى أنه في حدَث سابق قتل مدير مكتب الأمير تركي، اللواء علي القحطاني -حسب النيويورك تايمز- تحت التعذيب في “الريتز كارلتون” عام 2017.

مدير مكتب تركي بن عبدالله، كان اللواء علي القحطاني، الذي قالت عنه الصحيفة الأمريكية، إنه مات وفي عنقه “رضوض وآثار تعذيب” في فندق “الريتز كارلتون”، أيام ماسمّيت بالحملة على الفساد.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” كشفت في تقرير سابق، أن السلطات السعودية اعتقلت الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، نجل الملك الراحل عبد الله وشقيق الأمير تركي، في 27 مارس/آذار 2020.

ويبدو أنها احتجزته ـ بحسب التقرير ـ منذئذ بمعزل عن العالم الخارجي.

ورفضت السلطات السعودية الكشف عن مكانه أو وضعه، كما قال مصدر على صلة بالعائلة لـ “هيومن رايتس ووتش” وقتها، ما يشير إلى أن السلطات ربما “أخفته” قسرا.