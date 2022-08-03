الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..

هل ستساعد المشتركات بين التيار والاطار في الحل السياسي؟

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو تحالف الفتح مهدي الشبلاوي أن هناك مشتركات حقيقية بين الاطار التسيقي والتيار الصدري، من حيث القواعد الجماهيرية والسياسية.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشبلاوي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الاحداث في العراق تسير على وتيرة متسارعة، وإن الوضع يحتاج الى الهدوء والحوار، وأضاف، أن قادة الاطار التنسيقي يتعاملون مع هذه الاوضاع بجدية.

واشار عضو تحالف الفتح الى ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بذل كل الجهود من خلال البيانات والخطابات المتواصلة مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من أجل تهدئة الاوضاع بين التيار والاطار.

وأوضح الشبلاوي، أن الاطار التنسيقي والتيار الصدري تربطهما مشتركات حقيقية على مستوى القواعد الجماهيرية وعلى المستوى السياسي؛ لذا كل المبادرات التي طرحت من اجل الحوار اخذتها قيادات الاطار بعين الإعتبار وبروح وطنية واخوية من أجل حل الاشكالات والوصول الى نتيجة ايجابية ترضي الجميع وتفتح الانسداد السياسي الذي عصف بالعراق.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

رئيس العراق يدعو للكشف عن مصير 2700 مختطف من الإيزيديين

السيطرة على حريق اندلع في المنطقة الخضراء وسط بغداد

شاهد .. تفاصيل تظاهرات العراق خلف اسوار الخضراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة تحمل المسئولية الكاملة عن تصعيد التوترات عبر مضيق تايوان

ازالة الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي بعد أكثر من عامين

الاحتلال يواصل الاستنفار ويستمر بإغلاق معبري كرم ابو سالم وبيت حانون

الشيخ قاووق: المقاومة تستعد لمفاجآت لا تضع العدو إلا أمام خيار الخضوع

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين

السورية للطيران تعلن تشغيل رحلات إضافية إلى القاهرة