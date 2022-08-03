هل ستساعد المشتركات بين التيار والاطار في الحل السياسي؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الشبلاوي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الاحداث في العراق تسير على وتيرة متسارعة، وإن الوضع يحتاج الى الهدوء والحوار، وأضاف، أن قادة الاطار التنسيقي يتعاملون مع هذه الاوضاع بجدية.

واشار عضو تحالف الفتح الى ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بذل كل الجهود من خلال البيانات والخطابات المتواصلة مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من أجل تهدئة الاوضاع بين التيار والاطار.

وأوضح الشبلاوي، أن الاطار التنسيقي والتيار الصدري تربطهما مشتركات حقيقية على مستوى القواعد الجماهيرية وعلى المستوى السياسي؛ لذا كل المبادرات التي طرحت من اجل الحوار اخذتها قيادات الاطار بعين الإعتبار وبروح وطنية واخوية من أجل حل الاشكالات والوصول الى نتيجة ايجابية ترضي الجميع وتفتح الانسداد السياسي الذي عصف بالعراق.

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