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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: أزيلت كاميرات مراقبة المنشآت النووية التي رُكبت وفق الاتفاق النووي ولن تعود إن لم يعد الطرف الآخر للاتفاق
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مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح
وزير الخارجية الروسي: لا أفهم سبب قيام بيلوسي بزيارة تايوان وواشنطن تتصرف دون أي عقاب
بيلوسي: ليس من حق الصين منع أحد من زيارة تايوان
تايوان تقول إن المناورة الصينية انتهكت سيادتها
رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي تقول ان وفدها جاء لتايوان ليوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها
الخارجية الروسية: زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريکي نانسي بيلوسي لتايوان هي استفزاز صريح
مبعوث الأمم المتحدة لليمن: تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق موسع
رويترز عن الأمم المتحدة: الأطراف في اليمن توافق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: أزيلت كاميرات مراقبة المنشآت النووية التي رُكبت وفق الاتفاق النووي ولن تعود إن لم يعد الطرف الآخر للاتفاق
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.