الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: أزيلت كاميرات مراقبة المنشآت النووية التي رُكبت وفق الاتفاق النووي ولن تعود إن لم يعد الطرف الآخر للاتفاق

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السورية للطيران تعلن تشغيل رحلات إضافية إلى القاهرة

بحراسة مشددة.. مستوطنون يقتحمون ’الأقصى’ ويؤدّون طقوسًا تلمودية

الشيخ قاسم: كما انتصرنا في تموز 2006 سننتصر في استرداد حقوقنا

شاهد.. هل تهيأت الأرضية للحوار بعد ترك المعتصمين قاعة البرلمان؟

شاهد.. هل ستساعد المشتركات بين التيار والاطار في الحل السياسي؟

شاهد.. إلى ماذا يؤشر خروج المعتصمين من البرلمان العراقي؟