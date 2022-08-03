بحراسة مشددة.. مستوطنون يقتحمون ’الأقصى’ ويؤدّون طقوسًا تلمودية

العالم - فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات مكثفة لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، وأدّوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.