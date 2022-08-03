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الخارجية الصينية: بيلوسي أصرت على زيارة تايوان رغم معارضتنا وسنتخذ الاجراءات اللازمة ازاء ذلك

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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