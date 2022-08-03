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فريق المفتشين في إسطنبول يتفقد أول سفينة تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

فريق المفتشين في إسطنبول يتفقد أول سفينة تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أظهرت لقطات فيديو فريقا من المفتشين يتوجهون على متن قارب لتفقد أول سفينة تحمل الحبوب وتغادر الموانئ الأوكرانية في إطار "صفقة الحبوب" بين روسيا وأوكرانيا.

العالم - تركيا

وقد غادرت السفينة "رازوني"، والتي تحمل 26 ألفا و527 طنا من الذرة إلى لبنان، ميناء أوديسا الأوكراني يوم أول أمس الاثنين، 1 أغسطس، حيث يفحصها موظفو مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، والذي يضم مفتشين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، في إطار "صفقة الحبوب" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا برعاية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد صرحت بأن السفينة "رازوني" سوف تعرض للتفتيش صباح الأربعاء، 3 أغسطس، في تمام الساعة العاشرة في إسطنبول، بعد وصولها مساء الثلاثاء.

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