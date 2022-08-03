ارتفاع عدد ضحايا السيول في ايران الى 90 شخصا

العالم - ايران

واضاف بير حسين كوليوند في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الأربعاء أن عدد المواطنين المفقودين في هذه الفيضانات بلغ 8 اشخاص.

وبدأت الفيضانات في 23 تموز في 24 محافظة بما في ذلك شرق أذربيجان وزنجان(شمال غرب) وأصفهان (وسط) والبرز وطهران و جهار محال وبختياري وجنوب خراسان الرضوية وسيستان وبلوشستان (شرق) وخوزستان وبوشهر (جنوب) .

واعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر استعداد هذه الجمعية لتوفير المواد الغذائية وغيرها من المساعدات التي يحتاجها المتضررون بالسيول وقال إن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في 661 منطقة في البلاد.

وبدأت الأمطار الغزيرة في مختلف المدن الايرانية قبل أيام وما زلت مستمرة في بعض المناطق وادت إلى وقوع سيول أودت بحياة العديد من الأشخاص.