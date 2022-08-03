الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع عدد ضحايا السيول في ايران الى 90 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول في ايران الى 90 شخصا
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني عن ارتفاع عدد الضحايا السيول الأخيرة في مختلف المدن الايرانية الى 90 شخصا حسب آخر الإحصائيات.

العالم - ايران

واضاف بير حسين كوليوند في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الأربعاء أن عدد المواطنين المفقودين في هذه الفيضانات بلغ 8 اشخاص.

وبدأت الفيضانات في 23 تموز في 24 محافظة بما في ذلك شرق أذربيجان وزنجان(شمال غرب) وأصفهان (وسط) والبرز وطهران و جهار محال وبختياري وجنوب خراسان الرضوية وسيستان وبلوشستان (شرق) وخوزستان وبوشهر (جنوب) .

واعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر استعداد هذه الجمعية لتوفير المواد الغذائية وغيرها من المساعدات التي يحتاجها المتضررون بالسيول وقال إن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة في 661 منطقة في البلاد.

وبدأت الأمطار الغزيرة في مختلف المدن الايرانية قبل أيام وما زلت مستمرة في بعض المناطق وادت إلى وقوع سيول أودت بحياة العديد من الأشخاص.

تصنيف :

روابط ذات صلة

إيران ... الفيضانات الأخيرة أدت إلى سقوط 76 ضحية وفقد 16 آخرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فريق المفتشين في إسطنبول يتفقد أول سفينة تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية

شاهد: نبل والزهراء تحيي مصاب الإمام الحسين في سوريا

ارتفاع عدد ضحايا السيول في ايران الى 90 شخصا

فيديوغرافيك.. بيلوسي في تايوان رغم التحذيرات الصينية

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 3 أغسطس 2022

إسلامي: كاميرات الوكالة الدولية لن يتم تشغيلها ما لم يعد الطرف الآخر للاتفاق النووي