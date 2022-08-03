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شاهد: نبل والزهراء تحيي مصاب الإمام الحسين في سوريا

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تحت عنوان "ما رأيت إلاّ جميلاً"، يحيي أهالي بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب شمالي سوريا ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام بإقامة مراسم عزاء وتسيير مواكب حسينية.

العالم - مراسلون

تحيي بلدتا نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي كل عام ذكرى المصاب الآليم لآل بيت الرسول الاعظم عليهم السلام و تخليداً لقول السيدة زينب عليها السلام "ما رأيت الا جميلاً"؛ رفع اهالي البلدتين هذا الشعار ليكون عنواناً عريضاً للتذكر بما حدث في كربلاء.

وقال أحد المواطنين لقناة العالم:"هنا من نبل والزهراء نحيي مجالس عزاء الامام الحسين عليه السلام تحت عنوان ما رأيت الا جميلا، نحن حملة ساقي العطاشی نحيي هذه المجالس بكل اخلاص في هذه الروضة المباركة، روضة الشهداء من نبل، ونعزي مولانا صاحب العصر والزمان".

تتوارث الاجيال هذه المراسم والعبادات عاماً بعد عام لتخليد مصاب سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين والتي يكون علی رأسها توزيع المياه الطعام والمياه وتسيير المواكب الحسينية في شوارع المدينة.

وقال أحد المشاركين في مراسم العزاء:"ان شاء الله نحن واطفالنا وآباءنا كلنا ماشون علی خط الامام الحسين عليه السلام، عشنا علی هذا الخط وسوف نستشهد في سبيل هذا الخط باذن الله تعالی رب العالمين".

وقال شاب من المشاركين في مراسم العزاء لقناة العالم:"نحن حملة فاطمة الزهراء، كل سنة نجدد عادات نقوم بها للتذكير بالامام الحسين ونوزع الماء والعصير وان شاء نبقی علی هذا النهج".

ذكرى مصاب الامام الحسين عليه السلام السنوية هي فرصة يظهر من خلالها اهالي نبل و الزهراء تجديد البيعة لآل بيت النبي ورفضهم للظلم والباطل والسير على نهج ائمة اهل البيت عيه السلام.

تخلد بلدتي نبل والزهراء في سوريا، مصاب آل البيت باستشهاد الامام الحسين علیه السلام تعظيماً لانتصار الدم علی السيف في واقعة كربلاء.

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