شاهد: عائلة الأسير الفلسطيني العواودة قلقون علی حياته

العالم - مراسلون

في بلدة اذنا بالقرب من الخليل مئة وثلاثة واربعون يوما وعائلة تقلب المواقع الالكترونية وتتلقى الاتصالات، علها تتلقى انباء عن ابنها الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الاداري.

الاسير خليل العواودة اعتقل في السابع والعشرون من شهر كانون ثاني في العام 2021 لستة اشهر اعتقالا اداريا وقبل انتهاء الاشهر الست جدد الاحتلال اعتقاله لاربعة اشهر أخری الامر الذي جعله يخوض اضرابا ملحميا عن الطعام لمدة 111 يوما وبعد ان قام بتعليق الاضراب بسبب المفاوضات، نكثت ادارة السجون العهود الامر الذي جعله يستأنف الاضراب، اليوم العواودة بين الحياة والموت ولا احد يحرك ساكنا.

وقالت دلال عواودة وهي زوجة الاسير:"5 شهور من الالم والوجع والقهر لايعلمها الا الله سبحانه وتعالی. نحن لانتكلم عن يوم أو يومين بل نتكلم منذ تاريخ 3/3/2021، انها أياماً صعبة جداً وحرجة جداً خاصة بعد ما طرأت التطورات في الوضع الصحي لخليل بحيث أصبح لاسامح الله يلفض أنفاسه الاخيرة".

في مقر الصليب الاحمر الدولي انباء تدهور الوضع الصحي للعواودة دفعت بالعشرات من الفلسطينيين الى طرق ابواب الخزان هنا لعل احدا يستمع اليهم وكما يرى المختصون بشؤون الاسرى الفلسطينيين فان الاحتلال يحاول من خلال التعنت في قضية الاسيرين الريان والعواودة ان يكسر حالة الانتصار التي حققها الاسرى.

وقال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الاسرى، امين شومان لقناة العالم:"الحكومة الاسرائيلية ومن خلفها ادارة السجون يريدون انهاء اسطورة الاضرابات الفردية داخل السجون الاسرائيلية ولايريدون ان يكون هناك أي انتصار للحركة الاسيرة الفلسطينية وتحديداً أبطال الاضرابات الفردية؛ وخاصة ان كافة الذين خاضوا هذه الاضرابات الفردية استطاعوا ان ينتصروا في النهاية علی الاعتقال الاداري".

هي المعركة بين المخرز والكف وحتى اللحظة الكف خالف التوقعات وهزم المخرز.

ما حققه الاسری الاداريون من انتصارات في معارك الامعاء الخاوية المتواصلة بات يؤرق المؤسسة الامنية الاسرائيلية وعليه تعمل هذه المؤسسة الان علی قمع هؤلاء الاسری ومحاولة كسر ارادتهم.