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مراسلة العالم: احتجاجات شعبية في حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة رفضاً لممارسات جماعة "قسد"

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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