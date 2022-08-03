البرلمان الايراني يصادق على لائحة تبادل المدانين بين ايران وبلجيكا

العالم - ايران

وقد وافق على اللائحة 195 نائبا فيما عارضها نائبان وامتنع 7 نواب من مجموع 227 نائبا حاضرا في البرلمان خلال عملية التصويت.

الجدير بالذكر أنه جاء في المادة الوحيدة في هذه اللائحة، أن اتفاق تبادل المدانين بين ايران وبلجيكا يحتوي على مقدمة و22 مادة مرفقة معها بالتفصيل.

وحسب الملاحظة التي جاءت في هذه المادة، فإن الالتزام بالمواد 77 و 125 و139 في الدستور الايراني يعتبر أمرا ضروريا.

وكانت ايران وكازاخستان قد وقعتا على اتفاقية تبادل المحكومين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي في الرئاسة الكازاخية.

وحسب الاتفاق المذكور فان كلا البلدين يتعهدان بتبادل المحكومين بارتكاب الجرائم في البلد الآخر بحسب الطلب.

واورد الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الايرانية، انه وفق البند "ب" من المادة 36 لمعاهدة فيينا فان السلطات المعتقلة يجب ان تعلن عن المعتقل او السجين للبلد الآخر، في اول فرصة ممكنة، لاقرب ممثلية سياسية او قنصلية في ذلك البلد.

الجدير بالذكر أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وقعت اتفاقيات مماثلة مع 16 بلدا في العالم لتبادل المحكومين.