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بلاسخارت تؤكد دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين الأطراف كافة والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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