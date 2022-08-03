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الرئيس العراقي لبلاسخارت: الظروف في البلد تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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