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مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للسفيرة الأمريكية في بغداد أن العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية كونها شأنا داخليا عراقيا

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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