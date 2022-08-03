جعجع: انا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية وسنعارض وصول اي رئيس من محور الممانعة

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وطالب احزاب المعارضة، الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب والأحرار وتكتل التغيير وباقي الكتل النيابية والنواب المستقلين، الى كل نواب المعارضة الـ 67، بالجلوس على طاولة البحث للتفاهم فيما بيننا للخروج بلجنة تنسيق مطلوبة للتوصل الى اسم واحد لرئاسة الجمهورية.

واشار في مؤتمر صحافي اليوم في مقر اقامته ، إلى أن "انتخابات رئاسة الجمهوريّة ليست حدثاً معزولاً إنّما له علاقة بأوضاع البلد ونحن نعيش أزمة كبيرة، وبالتالي من المهم أن نضع يدنا على مكمن الخلل، ونريد أن ننتخب رئيساً يعالج هذا المكمن من أجل الخروج ممّا نحن فيه اليوم"، بحسب تعبيره.

وقال جعجع: "نحن سنعارض وصول اي رئيس من فريق محور الممانعة بكل ما اوتينا من قوة ومن قوات، الرئيس التوافقي يعني تمديد 6 سنوات جديدة في جهنّم ونحن ضدّ هذا الطرح"، على حد تعبيره.