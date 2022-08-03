شاهد.. لماذا نظام البحرين يمنع شعائر عاشوراء؟

العالم - أبناء الديرة

وأحدث تضيق نظام البحرين على اداء شعائر عاشوراء ردة فعل قوية وسط البحرينيين.

كما تطرق البرنامج إلى محاولات نظام البحرين من أجل طمس هوية الشعب البحريني من خلال ترويج افلام الشذوذ والفساد الأخلاقي، وكذلك سلط الضوء على المجلس النيابي، وكذلك اعتقال الباحث الدكتور نادر كاظم.

وفي قضية الاسبوع نافش البرنامج عمل الشركات الاسرائيلية في البحرين على حساب أهل الديرة.

وعرض في البحرين فلم يروج للشذوذ الجنسي، بينما منع عرض هذا الفلم في الكثير من الدول العربية منها السعودية.

وقال القيادي في المعارضة البحرينية الشيخ حسين الحداد، إن نظام البحرين في العلني يدعي انه يناصر الحريات الدينية ويرفض النعرات الدينية، ولكن في الحقيقة هذا النظام هي اول نظام حارب اداء الشعائر الدينية والعقائدية.

واضاف، أن نظام البحرين بعد ما وضع شباب البحرين رأيات الحزن على ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في الشوارع، قام بمتمزيقها ورميها على الارض، مشيرا الى ان هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن حرية الاديان التي يتغنى بها النظام البحريني، موضحا أن نظام البحرين يحارب الشباب البحريني من خلال نشر الفساد.

وأكد الشيخ حسين الحداد أن نظام البحرين يسير في وادي مخالف لما يريد ويتطلع اليه الشعب البحريني.