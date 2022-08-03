الفريق الإيراني المفاوض يتوجه إلى فيينا برئاسة علي باقري

العالم – إيران

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الشأن: في إطار سياسة رفع العقوبات القاسية عن بلادنا، سيغادر الفريق المفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة الدكتور علي باقري كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيغادر إلى فيينا في غضون ساعات قليلة.

وبحسب كنعاني، في هذه الجولة من المحادثات، التي ستعقد كما في السابق بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشة الآراء التي قدمها الطرفان، بما في ذلك الآراء التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجانب الآخر هذا الأسبوع.

وفي معرض تأكيده على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على التوصل إلى اتفاق مستقر يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن أمله في أن يحسم الطرفان الآخران موقفهما من خلال اتخاذ القرارات اللازمة والتركيز الجاد على حل القضايا المتبقية، وذلك بهدف الدفع الفعال والمؤثر للمباحثات.