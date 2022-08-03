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حركة الأمة: لبنان بمقاومته سينتصر في استرداد حقوق حدوده

حركة الأمة: لبنان بمقاومته سينتصر في استرداد حقوق حدوده
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الأمة أن لبنان بمقاومته سينتصر في استرداد الحقوق كما انتصر في 2000 و2006.

العالم_لبنان

وطالبت في بيان اليوم الاربعاء المسؤولون اللبنانيون يعملوا بجد ومثابرة على مسار ترسيم الحدود البحرية، وكل ما يتعلق به، مستفيدين من قوة لبنان المتجسدة في مقاومته التي أرسلت رسائل حاسمة وواضحة للعدو والأميركي، منبهة من أصوات النشاز في الداخل، فرسائل المقاومة كانت واضحة تماماً، وعلى الجميع أن يثقوا أن لا خيار أمام العدو الإسرائيلي وحماتها إلا الرضوخ لحقوق لبنان القوي بمثلثه الذهبي الجيش والشعب والمقاومة وشددت الحركة في بيان لها على "أهمية وضرورة معالجة الأوضاع الحكومية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، وأن يكون هناك اهتمام أكبر في موضوع الموازنة، لكي تتوافر الخطط العملية لمعالجة قضايا الناس، الذين تتدهور حياتهم أكثر فأكثر.
وأعربت عن اعتزازها بالمجاهدين في فلسطين المحتلة، وفي غزة وفي مخيماتهم، وهم يقومون بواجبهم الكفاحي، ويتصدون ببسالة نادرة لقوات الاحتلال، مؤكدين أن معركة الكرامة عام 1968، وعملية سيف القدس، ستحضران في كل آن وحين حتى يتم تحرير كامل التراب الفلسطيني بإذن الله.

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