العالم – إيران

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كاسموس) اليوم أنها ستطلق في 9 أغسطس القمر الصناعي الإيراني "خيام" إلى الفضاء وتضعه في مدار الأرض، بواسطة صاروخ سويوز، وذلك من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وفيما يتعلق بخصائص القمر الصناعي "خيام" أفادت وسائل إعلام أن هذا القمر الصناعي هو من نوع الأقمار القياسية ويتمتع بدقة تصوير عالية بمقياس متر واحد.

كما لهذا القمر الصناعي القدرة على تصوير سطح الأرض وفي أطياف مختلفة للصور.

هذا القمر الصناعي الذي يخضع لتحكم وتشغيل الجمهورية الإسلامية في إيران، سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات على أراضي الجمهورية الإسلامية، كما سيتم تلقي المعلومات والصور المرسلة منه في هذه المحطات.

تجدر الإشارة إلى أنه و بسبب الوزن الثقيل لهذا القمر الاصطناعي الإيراني، فقد أوكلت عملية إطلاقه، إلى وكالة الفضاء الروسية، ليتم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة صاروخ سويوز حامل الأقمار الصناعية، ووضعه في المدار.

و يتمتع صاروخ سويوز بأعلى نسبة وثوق بين منصات الإطلاق في مختلف البلدان في العالم، وحتى الآن تم تنفيذ أكبر عدد من المهام الفضائية الناجحة في العالم بواسطة هذا الصاروخ.