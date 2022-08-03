الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تطلق الأربعاء قمر"خيام" الاصطناعي بدقة متر واحد

إيران تطلق الأربعاء قمر
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

سيطلق "خيام" القمر الإيراني الاصطناعي للاستشعار، وذلك بدقة تصوير متر واحد، يوم الأربعاء المقبل، من قاعدة بايكونور الفضائية، وعبر صاروخ سويوز الروسي.

العالم إيران

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كاسموس) اليوم أنها ستطلق في 9 أغسطس القمر الصناعي الإيراني "خيام" إلى الفضاء وتضعه في مدار الأرض، بواسطة صاروخ سويوز، وذلك من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

وفيما يتعلق بخصائص القمر الصناعي "خيام" أفادت وسائل إعلام أن هذا القمر الصناعي هو من نوع الأقمار القياسية ويتمتع بدقة تصوير عالية بمقياس متر واحد.

كما لهذا القمر الصناعي القدرة على تصوير سطح الأرض وفي أطياف مختلفة للصور.

هذا القمر الصناعي الذي يخضع لتحكم وتشغيل الجمهورية الإسلامية في إيران، سيتم توجيهه والتحكم فيه من المحطات على أراضي الجمهورية الإسلامية، كما سيتم تلقي المعلومات والصور المرسلة منه في هذه المحطات.

تجدر الإشارة إلى أنه و بسبب الوزن الثقيل لهذا القمر الاصطناعي الإيراني، فقد أوكلت عملية إطلاقه، إلى وكالة الفضاء الروسية، ليتم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة صاروخ سويوز حامل الأقمار الصناعية، ووضعه في المدار.

و يتمتع صاروخ سويوز بأعلى نسبة وثوق بين منصات الإطلاق في مختلف البلدان في العالم، وحتى الآن تم تنفيذ أكبر عدد من المهام الفضائية الناجحة في العالم بواسطة هذا الصاروخ.

روابط ذات صلة

روسيا ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا الى الفضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش السوري يستهدف حافلة تقل مسلحين في حلب

إيران تطلق الأربعاء قمر"خيام" الاصطناعي بدقة متر واحد

الاحتلال يدفع بتعزيزات لفرقة غزة بـ 100 جندي احتياط وثلاث سرايا

قادمة من أوديسا.. اكتمال تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتكمل مسارها إلى لبنان

قوات النظام البحريني تزيل مظاهر عاشوراء من منطقة عالي

روسيا ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا الى الفضاء