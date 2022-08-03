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عبدالوهاب المحبشي: إرسال الأمريكيين المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات تعبير جديد على أصل المعركة وأن الرياض وابو ظبي مقاول فقط

الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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