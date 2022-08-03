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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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عبدالوهاب المحبشي: تحالف العدوان يرتب أوراقه للمرحلة المقبلة وإن أرادوا استمرار الحرب فقواتنا المسلحة وشعبنا حاضرون بالتوكل على الله
عبدالوهاب المحبشي: إرسال الأمريكيين المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات تعبير جديد على أصل المعركة وأن الرياض وابو ظبي مقاول فقط
عضو المكتب السياسي لأنصارالله في اليمن عبدالوهاب المحبشي: الأمريكي لا يوافق على الهدنة حبا باليمن بل خوفا منه
كناني أكد عزم الجمهورية الاسلامية في إيران على التوصل إلى اتفاق مستقر يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني
المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كناني يعلن توجه فريق التفاوض الايراني برئاسة باقري كني خلال ساعات إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر
مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد للسفيرة الأمريكية في بغداد أن العراقيين قادرون على حل مشكلاتهم السياسية كونها شأنا داخليا عراقيا
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: نعمل على تهيئة ظروف حوار وطني ضمن وفاق عراقي يحقن الدم العراقي ويحافظ على العراق الموحد
الرئيس العراقي لبلاسخارت: الظروف في البلد تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم
بلاسخارت تؤكد دعم وتأييد بعثة الأمم المتحدة للحوار بين الأطراف كافة والوصول إلى مسارات تؤمن حماية الأمن والاستقرار وتلبي متطلبات العراقيين
حركة النهضة التونسية تقول ان الشرطة تحقق مع زعيمها راشد الغنوشي بتهمة "وصف الأمنيين بالطاغوت"
عبدالوهاب المحبشي: إرسال الأمريكيين المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات تعبير جديد على أصل المعركة وأن الرياض وابو ظبي مقاول فقط
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
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